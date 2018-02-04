Рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года объем рынка мотоциклов с пробегом в России достиг 73,7 тыс. единиц, что на 3,2% выше результата 2016 года. Таким образом, рост этого рынка продолжается второй год подряд (в отличие от рынка новых мотоциклов, который третий год подряд падает).

Марочная структура вторичного рынка мототехники заметно отличается от аналогичной на рынке новых мотоциклов. Так, самой популярной маркой у российских любителей мототехники с пробегом является Honda, на долю которой приходится четверть рынка. В 2017 году показатель этой японской марки составил 18,2 тыс. экземпляров, что на 1% меньше, чем год назад.

Далее тоже следуют представители Страны восходящего солнца: Yamaha (12,3 тыс. шт.; +0,3%), Suzuki (8,3 тыс. шт.; -3%) и Kawasaki (6,5 тыс. шт.; -3%). Замыкает пятерку лидеров немецкий BMW (3,5 тыс. шт.; +12,4%), который, напомним, лидирует на рынке новых мотоциклов в России. И только потом – на шестой и седьмой позициях рейтинга – располагаются отечественные «Урал» и «ИЖ». Кроме них, в ТОП-10 рынка подержанных мотоциклов по итогам прошлого года попали еще Stels, Harley Davidson и Irbis.