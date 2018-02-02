В Белоруссии открылся новый дилерский центр LADA

В белорусском городе Гомель состоялось открытие нового дилерского центра LADA. Он выполнен в соответствии с современными стандартами бренда LADA, как по визуализации пространства, так и по уровню сервисного обслуживания, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В шоу-руме, площадью 400 кв.м, на постоянной основе будут экспонироваться восемь автомобилей LADA. Техническая зона, площадью 680 кв.м, располагает 15-ю постами, оснащена современным оборудованием, рекомендованным АВТОВАЗом, и укомплектована квалифицированными работниками, прошедшими обучение в LADA Academy. Для удобства посетителей и клиентов LADA предусмотрена парковка, комфортная зона ожидания с детским уголком, а также бесплатная сеть Wi-Fi. Автоцентр предлагает полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и постгарантийным обслуживанием автомобилей LADA, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров.

По итогам 2017 года LADA входит в ТОП-3 автомобильных брендов в Беларуси, занимая долю рынка 11%. Самыми продаваемыми автомобилями стали LADA Vesta, LADA Largus и LADA 4x4.

«С открытием современного дилерского центра в Гомеле LADA укрепила свои позиции в Республике Беларусь. Мы намерены наращивать свое присутствие здесь, и видим для этого хорошие перспективы. С нашими новыми моделями LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross мы расширяем свою аудиторию, становимся более интересны нашим покупателям. Уверен, что обновление дилерской сети, которое сегодня активно продолжается не только в Беларуси, но и в других странах, станет надежной основой для развития бренда LADA на экспортных рынках», – заявил директор по экспорту АВТОВАЗ Максимилиано Миссана.

Как отмечается, развитие на автомобильных рынках стран СНГ является одной из приоритетных экспортных задач АВТОВАЗа. Сегодня марка LADA выводит на внешние рынки новые модели, и ребрендинг салонов – это необходимый инструмент поддержки продаж автомобилей LADA, который позволяет обеспечить для клиентов и потенциальных покупателей новый уровень комфорта, сервиса и восприятия бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2017 году розничные продажи LADA на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% до 24 тысяч автомобилей. Основными экспортными рынками для АВТОВАЗа остаются Белоруссия и Казахстан. Кроме того, в прошлом году АВТОВАЗ начал поставки автомобилей LADA в Китай, на Кубу, в Литву и Иорданию. Компания рассматривает возможность выхода и на другие рынки, но решение пока не принято. Самой продаваемой моделью на экспортных рынках по-прежнему является внедорожник LADA 4x4.