Четверть автомобилей Peugeot и Citroen в 2017 году были проданы в кредит

Доля брендов Peugeot и Citroen в России, проданных в кредит через PSA Bank в течение 2017 года, составила 25%. Таким образом, доля автомобилей Peugeot и Citroen, реализованных в кредит, на российском рынке, сравнялась со средними показателями продаж за последние восемь лет. Доля продаж бренда Peugeot – 25%, Citroen – 24%, сообщает пресс-служба PSA Bank.

Общегодовые результаты продаж PSA Bank в России претерпели несущественный спад по сравнению с 2016 годом. Стоит отметить, что январь стал самым успешным месяцем для PSA Bank – в 2017 году, за данный период было реализовано рекордное количество автомобилей в кредит – 50% от всего модельного ряда.

За 2017 год 50% автомобилей пассажирского модельного ряда проданы в кредит с PSA Bank. Самыми популярными моделями французских брендов по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroen C4 - по итогам 2017 года было реализовано в кредит 56,9% автомобилей (59,3% Peugeot 408 и на 54,5% Citroen C4 Седан).

Группа PSA укрепила свои позиции в России, увеличив показатели продаж по сравнению с 2016 годом. В первую очередь рост спровоцировало внедрение новых моделей в сегмент коммерческого транспорта и развитие послепродажного обслуживания. Говоря о коммерческом транспорте, в начале прошлого года была запущена лизинговая компания PSA Finance (ПСА Финанс, ООО «Пежо Ситроен Лизинг»). С ее помощью стали доступны выгодные и прозрачные специальные условия для юридических лиц. Ими уже воспользовались некоторые российские предприниматели, чтобы приобрести коммерческие модели марок Peugeot и Citroen. Лизинговые программы доступны во всех дилерских центрах сети PSA Москвы, а также в Подмосковье, в Ярославской, Тверской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях. В 2018 году география присутствия PSA Finance расширится на всю дилерскую сеть.

Немалый успех в 2017 году Groupe PSA совместно с PSA Bank смог достичь благодаря государственным программам льготного автокредитования, которые распространились на самые популярные модели – Peugeot 408 и Citroen C4 Седан. Клиенты могли воспользоваться субсидированной кредитной ставкой или получить госсубсидию на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости автомобиля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программами господдержки воспользовались рекордное количество раз. Так, 98% Peugeot 408, реализованных в кредит, были приобретены по льготным условиям, доля Citroen C4 Седан, приобретенных по специальным программам, составила 89,5%. Действие госпрограмм продлено и на 2018 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2017 году Группа PSA увеличила продажи в России автомобилей Peugeot, Citroen и DS на 25,7%. Лидеры продаж брендов Peugeot 408 и Citroen С4 Седан заняли 5,9% в сегменте «С»-седанов. Рост продаж коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen составил 48%.

В 2018 году Группа PSA начинает продажи в России восьми новых моделей: кроссоверы Peugeot 5008, C3 Aircross, DS 7 Crossback, хэтчбек Peugeot 508, а также фургоны Citroen Jumpy, Peugeot Expert и микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller локальной сборки, в конфигурации 6+1 и 7+1. PSA Bank планирует поддержать запуск новых моделей и их продажи, а также предложит еще более выгодные и удобные финансовые программы.