Обновленный Nissan Qashqai будет представлен в России

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai планируется представить на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба японской марки, однако сроки не называются. Напомним, в прошедшем году Nissan Qashqai был модернизирован в Европе – усовершенствования сосредоточены в четырех областях: современный внешний облик, повышенный уровень качества интерьера, улучшенные ездовые характеристики и интеграция в конструкцию новых систем.

С 2015 года производство кроссовера Nissan Qashqai для российского рынка было перенесено на российский завод Nissan в Санкт-Петербурге. В рамках адаптации для российского рынка Qashqai получил изменения в конструкции шасси, увеличенные дорожный просвет и колею, специальные настройки рулевого управления и шины российского производства. По итогам 2017 года россияне приобрели 20223 Nissan Qashqai, что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в России.