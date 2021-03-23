АВТОВАЗ приготовил новую мультимедийную систему для LADA – с интеллектом

На АВТОВАЗе создана новая мультимедийная система LADA EnjoY Pro, которая обеспечивает полноценный функционал смартфона, интегрированного в автомобиль. «Умная система» поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и полный набор встроенных сервисов от Яндекс.Авто.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, система, представленная 8-дюймовым HD-экраном, умеет анализировать предпочтения водителя, предлагая ему как привычные маршруты движения, так и музыкальные подборки.

Из трех предлагаемых функциональных систем (Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto) автовладелец может выбрать ту, к которой привык – все они поддерживаются голосовым помощником. И значит, управлять ими можно, не отвлекаясь от дороги – ответить на звонок, переключить трек, отрегулировать громкость, изменить источник музыки. При желании все нужные кнопки настроек можно найти на руле.

С точки зрения безопасности немаловажен и тот факт, что, работая вместе с камерой заднего вида, сигналы предупреждения новой системы своевременно сообщат водителю, когда осуществлять маневр становится опасно (открыт багажник или вы набрали слишком быструю скорость при движении задним ходом).

На какие модели LADA будут устанавливать EnjoY Pro, производитель пока не назвал. Так же, как и даты старта продаж автомобилей, оборудованных ею.

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Фото: АВТОВАЗ