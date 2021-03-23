Новый Citroen Berlingo Multispace доступен для заказа в России

Российские дилеры Citroen начали прием предзаказов на новый семейный компактвэн Citroen Berlingo Multispace, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА РУС» в Калуге. Как сообщает пресс-служба французской марки, старт продаж новой модели намечен на апрель 2021 года. Цены на новинку в зависимости от модификации варьируются от 1 259 до 1 399 тыс. руб.

Моторная гамма нового Citroen Berlingo Multispace включает в себя два типа двигателей и КП: бензиновый двигатель 1.6VTi, 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «автоматом», и дизельный двигатель 1.6 HDi, 90 л.с. с пятиступенчатой МКП.

Уже «в базе» Citroёn Berlingo Multispace оснащается оборудованием, которое обеспечивает безопасность и комфорт водителя и пассажиров. В список оборудования входят:

• Передние электростеклоподъемники

• Кондиционер

• Правая боковая сдвижная дверь

• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

• Система контроля давления в шинах

• Система курсовой устойчивости ESC

• Электронная система распределения тормозных усилий EBD

• Дневные светодиодные ходовые огни LED

• Передние и задние дисковые тормоза

• Три независимых задних сиденья с регулировкой угла наклона спинки

• 2 крепления для детских кресел ISOFIX

• Складываемая спинка сиденья переднего пассажира

• Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

• Топливный бак на 60 л

• Индикатор открытых дверей и двери багажного отделения.