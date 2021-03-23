Новый Citroen Berlingo Multispace доступен для заказа в России

Российские дилеры Citroen начали прием предзаказов на новый семейный компактвэн Citroen Berlingo Multispace, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА РУС» в Калуге. Как сообщает пресс-служба французской марки, старт продаж новой модели намечен на апрель 2021 года. Цены на новинку в зависимости от модификации варьируются от 1 259 до 1 399 тыс. руб.
Моторная гамма нового Citroen Berlingo Multispace включает в себя два типа двигателей и КП: бензиновый двигатель 1.6VTi, 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «автоматом», и дизельный двигатель 1.6 HDi, 90 л.с. с пятиступенчатой МКП.
Уже «в базе» Citroёn Berlingo Multispace оснащается оборудованием, которое обеспечивает безопасность и комфорт водителя и пассажиров. В список оборудования входят:
• Передние электростеклоподъемники
• Кондиционер
• Правая боковая сдвижная дверь
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Система контроля давления в шинах
• Система курсовой устойчивости ESC
• Электронная система распределения тормозных усилий EBD
• Дневные светодиодные ходовые огни LED
• Передние и задние дисковые тормоза
• Три независимых задних сиденья с регулировкой угла наклона спинки
• 2 крепления для детских кресел ISOFIX
• Складываемая спинка сиденья переднего пассажира
• Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
• Топливный бак на 60 л
• Индикатор открытых дверей и двери багажного отделения.
В новом Citroen Berlingo Multispace объём багажного отделения составляет 675 л, что позволяет вместить туда несколько детских колясок. А для поездок загород или в магазин объём увеличивается до 3000 л благодаря трём складываемым сиденьям 2-го ряда с индивидуальными регулировками.
Кроме того, с локализацией производства для нового Citroen Berlingo Multispace был разработан специальный пакет адаптации, который включает в себя: интегрированный обогрев всей поверхности лобового стекла, подогрев передних сидений, боковые зеркала с обогревом и функцией электроскладывания, увеличенная ёмкость аккумуляторной батареи, генератор с силой тока от 124А до 188А (в зависимости от комплектации), увеличенная ёмкость бачка омывателя (5 л), противотуманные фары с функцией углового освещения, металлическая защита картера двигателя, а также увеличенный клиренс в 175 мм.
Какие еще модели Citroen в сегменте легковых автомобилей официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».
Фото: Citroen