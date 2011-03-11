Toyota делает ставку на гибриды и развивающиеся рынки

Японский автопроизводитель Toyota планирует усилить свое присутствие на развивающихся рынках и запустить в производство около 10 новых моделей гибридных автомобилей в рамках долгосрочной стратегии увеличения прибыли к 2015 году почти в два раза.

Японский гигант остается крупнейшим мировым производителем автомобилей, однако испытывает потребность в восстановлении позиций после отзыва почти 20 млн. машин своих марок за 2009-2010 годы.

«С этого момента мы стремимся построить сильную базу для создания прибыли... Чтобы даже в сложных условиях, когда доллар стоит около 85 иен, и при продажах в 7,5 млн. единиц, наша операционная маржа составляла 5%, а операционная прибыль – около 1 триллиона иен», – сказал Toyota Акио Тойода. Сейчас маржа прибыли Toyota ниже, чем у Nissan или Honda, отмечает агентство Reuters.

В прошлом году конкуренты японской компании, такие как General Motors Co, сократили свое отставание от нее по числу проданных машин, а Volkswagen разработал долгосрочный план по выходу на первое место по продажам.

По словам А.Тойоды, рост бизнеса будет базироваться на активизации деятельности компании на развивающихся рынках и производстве машин со значительно сниженным выбросом углекислого газа. Он рассчитывает, что продажи на развивающихся рынках составят половину продаж Toyota к 2015 году. Компания также планирует сохранять доминирующее положение на рынке автомобилей с гибридными двигателями, запустив в производство еще 10 моделей, кроме уже имеющихся 14-ти. Президент Toyota считает, что ее мировые продажи с учетом миниавтомобилей и грузовиков вырастут до 10 миллионов в 2015 году с 8,4 млн. машин в прошлом году.