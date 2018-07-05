 АВТОСТАТ | СП КАМАЗа и Daimler запустит линию сборки грузовиков Mercedes-Benz

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СП КАМАЗа и Daimler запустит линию сборки грузовиков Mercedes-Benz

Fuso_Canter_BIG.jpgСП КАМАЗа и немецкого автоконцерна Daimler AG – «Мерседес-Бенц Тракс Восток» сегодня официально запустит в Набережных Челнах линию сборки грузовиков Mercedes-Benz. Напомним, сборка грузовиков Mercedes-Benz началась 30 сентября 2010 года. СП собирает тягачи для международных перевозок Mercedes-Benz Actros 1841 LS, сообщает агентство «ПРАЙМ-ТАСС».

Модельный ряд грузовых автомобилей, которые будут собираться на заводе «Мерседес-Бенц Тракс Восток» в России, практически не ограничен. В первое время в основном будут обрабатываться заказы на Mercedes-Benz Actros и Axor, однако с увеличением объемов продаж для сборки в Набережных Челнах будут также доступны Mercedes-Benz Atego и специальные грузовики – Mercedes-Benz Zetros и Unimog. В 2011 году начнется сборка обновленных моделей Mercedes-Benz Axor и Atego.

СП «Мерседес-Бенц Тракс Восток» было создано в 2010 году и является генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, а также автобусов Mercedes-Benz и Setra в России. Сбыт грузовых автомобилей Mercedes-Benz осуществляется компанией через дилерскую сеть, насчитывающую 20 официальных дилерских центров в крупнейших регионах России.

Теги: грузовые автомобили daimler камаз

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