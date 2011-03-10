Tesla выпустит в 2012 году новый электромобиль

Американская компания Tesla Motors в 2012 году нанчет продажи электромобиля Model S. Как сообщил вице-президент Tesla Джордж Бланкеншип, поступили заказы на 3,7 тысячи таких седанов. Компания намерена выпустить на рынок в 2012 году до 5 тысяч этих машин и довести их производство до 20 тысяч единиц в 2013 году, пишет «Газета.Ru». Причем, компания планирует продавать автомобили не только в США, но и в Европе и некоторых странах Азии.

Базовая версия Model S, которая может пройти без подзарядки 250 км, будет стоить в 57 тысяч долларов, но с учетом компенсации в 7500 долларов, обойдется будущему владельцу в 49500 долларов. Версия с запасом хода на 370 км будет стоить уже 67 тысяч долларов, а топовая, с батареями, которых хватит на 480 км, 77 тысяч долларов, пишет AutoNews.Ru.

Model S является вторым по счету автомобилем производства Tesla Motors после электрического родстера, разошедшегося в количестве около 1500 экземпляров за три года. Седан со сверхлегкой алюминиевой пространственной рамой будет собираться на заводе NUMMI в Калифорнии, принадлежащем концерну Toyota.