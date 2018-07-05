 АВТОСТАТ | На АВТОВАЗе выпущен 100-тысячный пятидверный внедорожник

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На АВТОВАЗе выпущен 100-тысячный пятидверный внедорожник

На АВТОВАЗе выпущен 100-тысячный легковой автомобиль повышенной проходимости – пятидверная Lada 4x4 (Niva).
Эта мелкосерийная модель составляет основу выпуска опытно-промышленного производства АВТОВАЗа, которое, собственно, ведет свою историю именно с этого автомобиля. В декабре 1992 года был изготовлен первый опытный образец трехдверной удлиненной «Нивы» – ВАЗ 2129, а с конца 1993 года начался выпуск пятидверной версии ВАЗ 2131, который впоследствии дал жизнь целому производству. Кроме того, на базе пятидверной Lada 4x4 (Niva) тольяттинская фирма «Моторика» осуществляет сборку пикапов и медицинского автомобиля, а компания «Бронто» выпускает бронированную версию, а также несколько видов снегоболотохода «Марш».
В прошлом году было выпущено и реализовано 8300 пятидверных Lada 4x4 (Niva). Такой же производственный план у ОПП по этой модели и на 2009 год. Следует также отметить, что на сегодняшний день реализуется проект по модернизации трехдверного автомобиля Lada 4x4 (Niva).Соответственно те изменения, которые будут внесены в конструкцию и двигатель вазовского внедорожника, получит и пятидверная модификация этой модели.

Источник: АВТОСТАТ

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