КАМАЗ в I квартале получил 34,4 млн рублей чистой прибыли

По итогам первого квартала 2017 года выручка КАМАЗа от продажи продукции, товаров и услуг составила 26,4 млрд рублей – на 9,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Получена чистая прибыль по РСБУ в размере 34,4 млн рублей (против убытка в первом квартале 2016 года 2,2 млрд рублей), сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, улучшить показатели удалось за счет вывода на рынок нового поколения автомобилей «КАМАЗ», мероприятий по импортозамещению автокомпонентов, повышению производительности труда, снижению издержек, повышению эффективности управления финансовыми ресурсами. «В 2017 год мы вошли с хорошим темпом, – отметил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. – Сегодня, в условиях усиливающейся конкуренции среди производителей грузовиков, важно сохранить наши позиции на рынке и поддерживать курс на развитие производства и продаж нового модельного ряда автомобилей».

В 2017 году компания планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей. В числе приоритетных направлений развития – организация производства нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей, строительство нового завода по производству каркасов кабин К5, а также работа над автомобилями нового поколения и вопросы импортозамещения. Что касается основного производства, в текущем году на КАМАЗе запланирован выпуск 36 тыс. грузовых автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2017 года КАМАЗ выпустил 7286 машинокомплектов (+37,3%). Реализация грузовых автомобилей «КАМАЗ» полной массой 14-40 тонн за данный период составила 6,74 тыс. единиц (+29%), в том числе на российском рынке – около 5,6 тыс. машин, на экспорт – более 1,1 тыс. грузовиков.