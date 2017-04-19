Продажи автомобилей LADA в Евросоюзе в I квартале выросли на 63%

За период с января по март 2017 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 1142 новых автомобиля LADA. Это на 63,1% больше, чем за тот же период годичной давности. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных АСЕА.

Если рассматривать итоги марта, то в прошлом месяце продукция АВТОВАЗа в ЕС разошлась тиражом в 504 экземпляра, показав рост на 73,2%. При этом с каждым месяцем объем продаж только рос. Так, в январе было реализовано более 280 автомобилей LADA, а в феврале – около 350 единиц.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», продажи LADA в странах Евросоюза учитываются в статистике Renault Group и в первом квартале демонстрируют наибольший рост по сравнению с другими участниками Группы. К примеру, у Renault этот показатель составляет +11,4%, а у Dacia +9,9%.

Более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах содержится в разделе «Аналитика».