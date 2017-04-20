Российские продажи Nissan X-Trail в марте выросли на 33%

Российские дилеры Nissan в марте реализовали 8068 автомобилей – на 6% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2017 года в России было продано 17598 автомобилей Nissan, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Nissan на российском рынке в марте остается внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 33% до 2619 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 2572 реализованных машины (+22%). Замыкает тройку бестселлеров марки седан Nissan Almera – на этой модели остановили свой выбор 1692 покупателя (-18,8%).