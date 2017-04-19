Volvo наращивает продажи автомобилей с пробегом

Компания Volvo Car Russia в 2017 году планирует увеличить долю программы Volvo Selekt в совокупном объеме продаж автомобилей шведского бренда в России. На сегодняшний день целевой показатель составляет 13% относительно продаж новых автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia Антон Свекольников, отметив, что компания Volvo Car Russia рассматривает программу Volvo Selekt как одно из перспективных направлений развития, особенно с учетом текущей рыночной ситуации, и постоянно увеличивает количество дилеров, сертифицированных по программе Volvo Selekt.

По итогам 2016 года выросло как абсолютное число автомобилей, реализованных в России по программе Selekt, так и процентное соотношение сертифицированных автомобилей с пробегом к новым автомобилям Volvo. Этот показатель составил 8,7% против 6% в 2015 году. Всего за 2016 год через официальную дилерскую сеть Volvo по программе Selekt продано 502 автомобиля – на 9,4% больше, чем годом ранее (459 машин).

«По трейд-ин к нам поступает наибольшее количество автомобилей с пробегом, которые затем проходят проверку и подготовку в соответствии со стандартами Volvo по более чем 100 позициям. Это направление занимает порядка 60 %. Другие ключевые источники автомобилей по программе Volvo Selekt – это выкуп с рынка (16%) и комиссия (18%), на прочие способы поступления приходится 6%», – рассказал Антон Свекольников.

Напомним, по программе Volvo Selekt продаются только автомобили марки Volvo не старше 5 лет и с пробегом не более 150 тыс. км. При этом с сентября 2016 года введены более строгие критерии сертификации автомобилей Volvo Selekt. Проверку проводит авторизованный механик Volvo в соответствии с требованиями компании. Полная гарантия для автомобилей с пробегом действует в течение 12 месяцев или 25 тыс. км пробега для всех основных механических и электрических компонентов. Стоит отметить, что с сентября 2016 года увеличено покрытие узлов и агрегатов автомобилей, приобретаемых по программе Volvo Selekt.

По словам Антона Свекольникова, основное направление развития Volvo Selekt заключается в увеличении количества автомобилей, реализуемых в рамках данной программы, относительно продаж новых автомобилей в официальных дилерских центрах и вторичного автомобильного рынка в целом. В частности, планируется внедрить так называемую систему трейд-ин на трейд-ин, которая позволит клиентам дилерских центров Volvo приобрести сертифицированный автомобиль с пробегом вместо своего старого автомобиля с учетом стоимости последнего.

Другое немаловажное направление развития – предоставление клиентам Volvo Selekt полного доступа к финансовым услугам и предложениям Volvo, которые имеют покупатели новых автомобилей. В программу Selekt также включена услуга Volvo Assistance, действующая в течение 12 месяцев. Это не только пакет технической помощи на дорогах по всей Европе – в экстренной аварийной ситуации будет оказана всесторонняя помощь 24 часа в сутки. Наконец, планируется повысить популярность программы за счет продажи дополнительного оборудования для автомобилей с пробегом, реализуемых по программе Volvo Selekt.