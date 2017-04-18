Выпуск легковых машин в марте вырос на 21,5%

По данным Росстата, за три месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 308 тыс. легковых автомобилей – это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 121 тыс. машин, что на 21,5% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в прошлом месяце началось производство новой Skoda Octavia. А на предприятии «Автотор» в Калининграде стартовала сборка обновленного внедорожника KIA Mohave. Добавим также, что с конвейера завода Volkswagen Group Rus в Калуге сошел 400-тысячный седан Polo с момента начала выпуска этой модели в июне 2010 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 29,4 тыс. единиц, что на 13% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,8 тыс. грузовиков – это на 16,1% больше, чем годом ранее.

Выпуск автобусов в России за три месяца 2017 года увеличился на 37,1% до 4,9 тыс. единиц. При этом в марте автобусные заводы выпустили 2,2 тыс. машин (+23%).



