Hyundai расширит производство коммерческих автомобилей на «Автоторе»

Калининградский завод «Автотор» и компания «Хендэ Мотор Компани» 13 апреля подписали План запуска производства полного цикла коммерческих автомобилей Hyundai на производственных мощностях «Автотора».

Проектом предусматривается подготовка производственных линий на площадках «Автотора» и последующий выпуск с января 2018 года коммерческих автомобилей Hyundai в режиме полного цикла, включая применение технологий сварки и окраски. Кроме того, проектом планируется наращивание объемов производства и повышение уровня локализации. На начальном этапе предусмотрено создание на «Автоторе» дополнительных мощностей общим объемом не менее 16 тысяч автомобилей в год в режиме полного цикла. Совместные инвестиции в проект составят 50 млн долларов, сообщает пресс-служба «Автотора».

Напомним, в январе 2017 года «Хендэ Мотор Компани» открыла в России новую дистрибьюторскую компанию «Хендэ Трак энд Бас Рус», приступившую к продвижению коммерческих автомобилей Hyundai, производимых на «Автоторе».

Сотрудничество «Автотора» с южнокорейским производителем Hyundai началось с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78. С сентября 2012-го «Автотор» начал массовое производство грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек. В январе 2017 года выпущена пилотная партия модели LCV-сегмента – цельнометаллического фургона H350. На сегодняшний день «Автотор» производит всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, которые реализуются на российском рынке.