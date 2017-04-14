Взнос на «Первый автомобиль» по кредиту уменьшат на 10% от стоимости модели

В Минпромторге предлагают давать скидку 10% от стоимости автомобиля по госпрограмме «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» при определении размера первоначального взноса по кредиту. Инициатива уже направлена на рассмотрение в правительство, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

«В дополнение к льготной ставке кредитования проектом постановления предусматривается предоставление скидки на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля в рамках реализации социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», – сказали в Минпромторге.

При этом пороговую стоимость автомобиля для участия в госпрограмме предлагается установить на отметке 1,45 млн рублей.

Как уточнили в ведомстве, данные программы предоставят еще более выгодные условия приобретения автомобиля в кредит для определенных категорий граждан и позволят привлечь на рынок покупателей, ранее не имевших возможности купить новое транспортное средство.

По оценке Минпромторга, в 2017 году с помощью программ господдержки удастся продать 750 тыс. автомобилей общей стоимостью 63 млрд рублей. Из них, за счет новых адресных программ (в том числе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), 90,72 тыс. на общую сумму 17,4 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2017 года в рамках госпрограмм стимулирования спроса (обновление парка, льготное автокредитование, льготный лизинг) реализовано более 171 тыс. автомобилей. Напомним, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам января-марта увеличились на 1% и составили 322,5 тыс. автомобилей, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, меры господдержки авторынка обеспечили более 50% реализации легковых машин и LCV, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».