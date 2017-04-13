Новый KIA Picanto появится на российском рынке в июне

В июне 2017 года в России стартуют продажи нового поколения городского автомобиля KIA Picanto. Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, новое поколение KIA Picanto в России будет предложено с бензиновыми двигателями 1,0 MPI (67 л.с.) и 1,2 MPI (84 л.с.). Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более популярный в России 1,2-литровый двигатель будет предложен только с 4-ступенчатым «автоматом».

Для нового поколения KIA Picanto впервые будет предложена версия Picanto GT Line с эффектным спортивным дизайн-пакетом. С появлением Picanto GT Line линейка предлагаемых в России спортивных версий GT и GT-Line расширится до шести моделей.

Впервые в истории новое поколение Picanto будет собираться на заводе «Автотор» в Калининграде. Запуск крупноузловой сборки (SKD) Picanto завершит локализацию производства модельного ряда KIA. Теперь все модели KIA предлагаемые на российском рынке будут производиться в России.

Хотя длина KIA Picanto не изменилась по сравнению с предшественником и составляет 3595 мм – в профиль автомобиль визуально воспринимается длиннее. Этому способствует увеличение колесной базы до 2400 мм (+15 мм), уменьшение переднего свеса (-25 мм) и увеличение заднего свеса до 520 мм (+10 мм), а также такие решения, как рельефные линии вдоль порогов, дверей и вокруг колесных арок.

Увеличение колесной базы, габаритной высоты и заднего свеса позволило обеспечить дополнительное пространство в салоне и багажнике. Багажник увеличился с 200 л (VDA) до 255 л, высота его пола может регулироваться на 145 мм, чтобы высвободить дополнительное пространство или организовать скрытый отсек. Задние сиденья складываются в пропорции 60:40, а при помощи удобного рычажка они в одно движение могут быть сложены до уровня плоского пола, что увеличивает объем багажника до 1010 л.

Палитра цветов кузова расширена до 11. Будет предложено 6 новых цветов: «Lime Light» (зеленый), «Shiny Red» (ярко-красный), «Aurora Black» (черный), «Pop Orange» (оранжевый), «Sparkling Silver» (серебристый) и «Celestial Blue» (синий).