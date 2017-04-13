KIA объявила о спецпредложениях в апреле

Компания KIA Motors Rus в апреле 2017 года предлагает целый ряд новых специальных предложений для клиентов.

Так, с 1 апреля 2017 года на флагманский кроссовер KIA Sorento Prime действует новое кредитное предложение – автомобиль в рассрочку на 2 года и ежемесячным платежом 39 тыс. 999 рублей. Рассрочка достигается путем снижения цены и предоставления выгоды клиенту в размере 152 тыс. руб. при покупке автомобиля в кредит через программу KIA Finance. Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений при покупке KIA Sorento Prime в апреле может составить 202 тыс. рублей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Продажи обновленного внедорожника KIA Mohave стартовали в России 3 апреля 2017 года. Для покупателей последней новинки марки действует новый финансовый инструмент «Кредит 50/50» с низкими ежемесячными платежами. Кредит предоставляется на 2 или 3 года при условии оплаты первоначального взноса в размере 50% стоимости автомобиля. Остальные 50% стоимости выплачиваются в конце срока кредита, а в течение срока действия кредитного договора клиент выплачивает только проценты. Программа предложена партнером KIA Finance – «Сетелем Банк».

В апреле бестселлер марки KIA Rio доступен с максимально возможной выгодой до 140 тыс. рублей. При покупке по системе trade-in выгода составит 30 тыс. рублей (производство 2017 года) и 40 тыс. рублей (производство 2016 года). При предъявлении акта об утилизации скидка на новый KIA Rio составит 80 тыс. рублей. Также на KIA Rio действуют дополнительные скидки для молодых специалистов и при приобретении в лизинг по программе «Лизинг KIA Finance». В рамках сезонного предложения дополнительная выгода на KIA Rio составит 20 тыс. рублей на автомобили с автоматической трансмиссией и 40 тыс. рублей – на комплектации с механической коробкой передач. При покупке KIA Rio также действует кредитное предложение с низкой ставкой от 6,5% годовых и полисом КАСКО в комплекте.

На кроссоверы KIA Sportage и KIA Soul в апреле также действуют специальные акции и скидки. KIA Sportage доступен с максимальной выгодой до 125 тыс. рублей с учетом всех действующих акций. Максимальная выгода при покупке нового KIA Soul достигает 60 тыс. рублей.

Продолжает действовать популярная кредитная программа «KIA Легко!». В первом квартале 2017 года около 3 тыс. покупателей KIA выбрали именно этот кредитный продукт. Программа доступна для покупателей пяти популярных моделей KIA: Rio – платежи от 200 рублей в день, cee’d – от 250 рублей в день, Soul – от 300 рублей в день, Cerato – от 400 рублей в день и Sportage – от 500 рублей в день. C 1 апреля 2017 года действуют специальные сниженные тарифы для клиентов «KIA Легко!» на полис КАСКО с выборочным покрытием рисков от страховой компании «ВСК», партнера KIA Finance.

Программа «Лизинг KIA Finance» для физических лиц с нулевым авансовым платежом для автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, KIA Soul, KIA Cerato в апреле 2017 года гарантирует дополнительную выгоду в размере 20 тыс. рублей. Клиенты, которые приобретают кроссовер KIA Sportage по программе «Лизинг KIA Finance», получат от компании Major Leasing велосипед в подарок.

При покупке ряда других моделей KIA по системе trade-in и в лизинг покупателям также предоставляются скидки. Также в апреле KIA продолжает поддерживать молодых дипломированных специалистов (выпускников ВУЗов) в возрасте до 25 лет и предоставляет им при приобретении автомобилей KIA Picanto, Rio, cee’d, Cerato и Soul дополнительную выгоду в размере 18 тыс. – 20 тыс. рублей. Суммарная выгода при покупке KIA Cerato и KIA cee’d в этом месяце может составить до 60 тыс. рублей, а для покупателей KIA Picanto – до 48 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала российские дилеры KIA реализовали 37310 автомобилей – на 13,5% больше, чем годом ранее. В результате KIA сохраняет лидерство среди иномарок, а рыночная доля марки составила 11,6% против 10,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.