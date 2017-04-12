АВТОВАЗ не планирует повышать цены на свои автомобили в России

АВТОВАЗ не намерен поднимать цены на уже продающиеся в России модели в настоящее время. Об этом «Газете.Ru» заявил глава предприятия Николя Мор, по словам которого, в текущей экономической ситуации цены меняться не будут.

Что касается ожидаемых новинок от LADA, универсалов Vesta и Vesta Cross, то, по словам Мора, в первую очередь будущих покупателей должен привлечь дизайн моделей. «Наш клиент привык тщательно сравнивать с конкурентами каждую опцию, но мы предложим конкурентоспособную цену», – сказал он.

Серийное производство универсала LADA Vesta SW и его Cross-версии стартует на Ижевском автозаводе летом 2017 года. На автомобилях планируется установить новые опции, в частности задние дисковые тормоза, причем сначала они появятся на Cross-версии, а затем – на стандартном универсале. Кроме того, дверь багажника будет открываться при помощи кнопки. Как сообщал в декабре 2016 года Николя Мор, стартовая стоимость LADA Vesta Cross будет немногим более 800 тыс. рублей. Всего в 2017 году планируется выпустить почти 7,5 тыс. универсалов Vesta, примерно поровну обычной и Cross-версий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2017 года на российском рынке было продано 61477 автомобилей LADA, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 19,1% против 17,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.



