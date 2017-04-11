АВТОВАЗ начал производство новой версии LADA 4х4 в честь 40-летия автомобиля

АВТОВАЗ начал производство новой версии LADA 4х4 – это автомобили в юбилейной комплектации, которая посвящена 40-летию внедорожника. Главные особенности LADA 4х4 в версии «40th Anniversary» – новые цветовые решения в отделке салона, экстерьера и оригинальные шильдики с символикой юбилея. Планируется, что LADA 4х4 в юбилейной комплектации появятся у дилеров в июне, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Часть юбилейных автомобилей будет окрашена в камуфляж – впервые в заводских условиях. Пятнистая поверхность создана сочетанием трех цветов – светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных LADA 4х4 – в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий. LADA 4х4 в защитном окрасе оснащаются черными литыми дисками колес, а остальные юбилейные внедорожники – двухцветными черно-серебристыми дисками.

Особое исполнение LADA 4х4 подчеркивают такие элементы салона как яркая красно-оранжевая «маска» комбинации приборов, оплетка руля из экокожи и накладки порога из нержавеющей стали. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений. Обивка сидений – из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой.

Непременный атрибут специальной серии – это оригинальные таблички на передних крыльях, двери задка и крышке «бардачка». Причем на салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 – эта цифра означает год начала производства LADA 4х4 и количество машин в ограниченной серии.