Renault представила обновленную лимитированную серию Duster Dakar

Российские дилеры Renault начали продажи обновленной лимитированной серии кроссовера Duster Dakar, который получил ряд новых элементов внешнего дизайна и интерьера, подчеркивающих его внедорожный характер. Автомобиль предлагается в полноприводных версиях по цене от 890 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Так, кроссовер Duster в версии Dakar Edition отличают эксклюзивная обивка для сидений с вышивкой Dakar и мультимедийная навигационная система MediaNav с 7-дюймовым дисплеем. Кроме того, в оснащение входят противотуманные фары и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Кузов Duster Dakar по-прежнему украшает бейдж лимитированной серии Dakar на передних дверях, специальные стикеры на двери с надписью Dakar, хромированная защитная накладка Dakar на задний бампер, а также защитные расширители колесных арок в сочетании с 16-дюймовыми легкосплавными дисками Black Thema.

Обновленная лимитированная серия Dakar Edition по-прежнему предлагается только для полноприводных Duster в следующих исполнениях: с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 890 990 рублей, бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 946 тыс. 990 рублей и турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) по цене от 979 тыс. 990 рублей. Все версии оснащаются 6-ступенчатой коробкой передач со сверхкороткой первой передачей, что позволяет уверенно передвигаться даже в условиях тяжелого бездорожья. Версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем также может оснащаться автоматической трансмиссией с дополнительным контуром охлаждения, которая также адаптирована для поездок в сложных дорожных условиях.

Как отмечается, лимитированная серия Dakar – это совместный проект Renault и Dakar, который призван укрепить позицию Duster в своем сегменте. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2017 года продажи Renault Duster на российском рынке составили 8601 единицу (-20%). Таким образом, эта модель занимает второе место по объему продаже в сегменте SUV.