Hyundai Creta в марте сохранил лидерство в сегменте SUV

Новый компактный кроссовер Hyundai Creta в марте остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке, сохраняя лидерство восьмой месяц подряд. В прошлом месяце реализация этой модели составила 4725 автомобилей.

На второе место вышел Toyota RAV4, на котором остановили свой выбор 3732 покупателя (+31%). Таким образом, Renault Duster опустился на третью строчку с показателем 3513 проданных автомобилей (-17%). Далее идет Chevrolet Niva, чьи продажи составили 2704 машины (-6%). Замыкает пятерку самых популярных внедорожников в России на этот раз Renault Kaptur, разошедшийся тиражом 2649 экземпляров. В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли Nissan X-Trail (2619 шт., +33%), Nissan Qashqai (2572 шт., +22%), LADA 4x4 (2421 шт., -24%), KIA Sportage (2106 шт., рост в 2,9 раза) и Volkswagen Tiguan (2018 шт., рост в 2,8 раза).

Стоит отметить, что по итогам трех месяцев 2017 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 11345 реализованных машин. Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 8601 единицы (-20%) и Toyota RAV4, продажи которого составили 7126 автомобилей (-18%).