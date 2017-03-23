КАМАЗ в январе - феврале увеличил продажи на 19%

КАМАЗ в январе - феврале 2017 года увеличил реализацию на 19% – до 3439 автомобилей. При этом в России было продано 2754 грузовиков – на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализация продукции КАМАЗа за рубеж увеличилась на 12%, до 685 машин, пишет газета «Коммерсант».

По предварительным данным по МСФО, выручка компании за два месяца выросла год к году на 41%, до 14,9 млрд руб. При этом, в КАМАЗе напоминают, что активно модернизируют в производство и обновляют модельный ряд, «в связи с этим рост инвестиций составил 77%, до 1,7 млрд руб.». В 2016 году по МСФО чистая прибыль КАМАЗа составила 339 млн руб. против убытка в 2,4 млрд руб., выручка увеличилась на 31%, до 127,2 млрд рублей. Инвестиции компании в развитие производства и новый модельный ряд – 6,9 млрд рублей.

Согласно бизнес-плану компании, опубликованному в конце прошлого года, в 2017 году КАМАЗ планирует реализовать 36 тыс. автомобилей, из которых 6 тыс. грузовиков должны быть проданы на зарубежных рынках. Но в конце февраля глава компании Сергей Когогин скорректировал прогноз, сообщив, что на экспорт в 2017 году будет продано 6,5 тысяч машин, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. По его словам, основным зарубежным направлением останется Вьетнам, кроме того, компания рассчитывает на восстановление экономики Казахстана и активно работает на рынке Туркмении. По прогнозам КАМАЗа, представленным в конце года, чистая прибыль компании в 2017 году должна составить 1,2 млрд рублей, выручка – 143 млрд рублей.