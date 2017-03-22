KIA Rio в феврале сохранил звание лидера на рынке Москвы

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам февраля 2017 года и составило рейтинг самых популярных моделей.

Согласно результатам исследования, звание лидера на столичном рынке в прошлом месяце сохранил KIA Rio, показатель которого составил 811 автомобилей, что на 8,5% ниже результата годичной давности. На втором месте остался Hyundai Solaris с результатом 792 проданных экземпляра (-23,5%). На третьей позиции оказывается еще одна модель Hyundai – кроссовер Creta (602 шт.), который дебютировал на рынке в августе прошлого года.

Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Polo (550 шт.; +59%) и Skoda Octavia (461 шт.; +33%). В ТОП-10 столичного рынка в последний зимний месяц также попали: Skoda Rapid (376 шт.; +5%), Toyota Camry (371 шт.; +6%), KIA Ceed (367 шт.; +9%), Nissan X-Trail (352 шт.; +0,5%) и Volkswagen Tiguan (347 шт.; +144%).

Отметим также, что объем рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам февраля 2017 года составил 14,5 тыс. единиц, что на 10% меньше, чем год назад.