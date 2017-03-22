С начала года по госпрограммам поддержки авторынка продано более 100 тысяч машин

С начала этого года по госпрограммам поддержки спроса продано более 100 тыс. автомобилей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Идем четко по графику - уже более 100 тысяч, 110 (тыс.) продано по программам (поддержки спроса), это даже с неким опережением, если говорить о годовых планах", - сказал министр, слова которого приводит агентство "Финмаркет".

Как отметил глава Минпромторга, создание программ адресной поддержки спроса находится на стадии завершения. "Что касается новых программ (адресной поддержки спроса), то, как мы и говорили, мы находимся на этапе их завершения, согласования. Рассчитываем, что со второго полугодия добавим (их) к существующим программам и несколько их переформатируем, чтоб попробовать новые инструменты", - сказал Д.Мантуров.

По его мнению, прямая поддержка не может сохраняться на постоянной основе - нужно "рынок и потребителей постепенно адаптировать к рыночным условиям, рассчитывая, что процентные ставки будут снижаться".

Д.Мантуров также отметил, что программа обновления автопарка (утилизация и trade-in) после окончания второго квартала года будет "сходить на нет", либо видоизменится. Вместе с тем меры адресной поддержки спроса будут, наоборот, расширяться.

В 2017 году общий объем финансирования поддержки спроса на автотехнику в России составит 62,3 млрд рублей.



