 АВТОСТАТ | Китайский авторынок показал наименьший рост за 2 года

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09.03.11 Прочитали 423 раз

Китайский авторынок показал наименьший рост за 2 года

Продажи пассажирских автомобилей в Китае, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), в феврале выросли на 2,6% и составили 967200 единиц. Как отмечается, китайский авторынок показал наименьший показатель роста с января 2009 года, а месячные продажи пассажирских автомобилей опустились ниже отметки в 1 млн. машин впервые с июля прошлого года. Снижение продаж объясняется отменой государственных субсидий для покупателей малолитражек, гибридов и электрокаров, мерами правительства по борьбе с пробками и выхлопными газами в мегаполисах, а также празднованием Нового года по лунному календарю (каникулы начались 3 февраля и длились неделю). Продажи автомобилей всех типов, включая грузовики и автобусы, в Китае по итогам февраля выросли на 4,6% и составили 1,27 млн. единиц.

Лидер китайского авторынка, GM, в феврале реализовал 184498 автомобилей – на 6% больше, чем годом ранее. Продажи Honda в Китае снизились на 6,5% и составили 41348 машин. Китайский автоконцерн BYD увеличил реализацию на 22% до 26521 штук.

По прогнозу СААМ, китайский авторынок в 2011 году вырастет порядка на 10-15%. Напомним, в прошлом году продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 33% и достигли рекордных 13,8 млн. единиц.

Теги: обзор рынка автомобилей китай

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