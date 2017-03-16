Татарстан располагает самым молодым автопарком в РФ

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование региональных парков легковых автомобилей в России и определило их средний возраст по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно результатам исследования, самый молодой парк в нашей стране имеет Татарстан. Так, средний возраст парка легковых автомобилей в республике составляет 9,6 года. По этому показателю Татарстан опережает столицу, которая находится на втором месте рейтинга – в Москве средний возраст легковых автомобилей равен 10,2 года. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (10,3 года).

Самый старый автопарк в России находится на Дальнем Востоке. Наибольший средний возраст легковых автомобилей имеет Камчатский край – 21,6 года. Также показатель, превышающий 20 лет, отмечен в Приморском крае (20,5 года) и Еврейской АО (20,3 года).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по стране средний возраст парка легковых автомобилей составляет около 13 лет.