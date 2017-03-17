Renault запустила новую кредитную программу для кроссовера Kaptur

Компания Renault Россия запустила новую кредитную программу «Поехали!», которая будет действовать для Renault Kaptur. Программа «Поехали!» – это доступный кредит с остаточным платежом, низким первоначальным взносом (от 20%), а также c доступными ежемесячными платежами, которые в два раза ниже стандартных кредитных предложений, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Программа «Поехали!» рассчитана на 3 года и предусматривает низкий первоначальный взнос – от 20% стоимости Renault Kaptur, комфортные ежемесячные платежи, которые клиент выплачивает в течение срока кредита. При этом ежемесячный платеж почти в 2 раза ниже, чем для классического кредитного предложения.

Такое предожение стало возможным благодаря специальной кредитной программе, в рамках которой погашение 40% от стоимости автомобиля откладывается на 3 года. Это позволяет значительно экономить на покупке автомобиля, а к моменту погашения кредита клиент может реализовать остаточный платеж тремя способами: оставить себе автомобиль, выплатив остаточный платеж; продлить кредитный договор на 2 года; продать автомобиль официальному дилеру Renault в счет погашения кредита, при этом Renault гарантирует минимальную выкупную стоимость автомобиля.

Например, для клиентов, желающих приобрести яркий и стильный кроссовер Renault Kaptur в версиях с двигателем 1,6 л и трансмиссией CVT X-Tronic, действует специальное условие в рамках кредитной программы «Поехали!», при которых сумма ежемесячного платежа составит 5900 рублей (равно как для версий модели с механической коробкой передач).

В дополнение к действующему кредитному предложению, до 31 марта при покупке в trade-in версий Kaptur с двигателем 1,6 л и трансмиссией CVT X-Tronic 2017 года выпуска выгода для клиентов будет достигать 70 тыс. рублей.

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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2017 года кроссовер Renault Kaptur был реализован в количестве 3357 автомобилей. Таким образом, он занял второе место по объему продаж среди моделей Renault после внедорожника Duster.