Skoda увеличила продажи в России на 84%

За прошедший год российские дилеры Skoda реализовали 50733 автомобиля чешской марки. Это на 84% больше, чем было продано в 2007 году (27535 автомобиля).

Как отмечают аналитики «АВТОСТАТ», тройка самых продаваемых в России моделей Skoda осталась без изменений. Лидерство сохранила Octavia Tour, объем реализации которой вырос на 90% до 27492 машин. На втором месте – по-прежнему Octavia: в минувшем году она разошлась в количестве 10578 единиц, показав по сравнению с 2007 годом более чем трехкратный рост. Реализация Skoda Fabia, занявшей соответственно третье место, увеличилась почти в 4,4 раза до 9860 автомобилей.

В 2008 году обладателями бизнес-седана Skoda Superb, как предыдущего, так и нового поколения модели, стало 839 российских автомобилистов. Рост продаж семейной модели Skoda Roomster составил 52% c показателем 1706 проданных машин. На коммерческом автомобиле Skoda Praktik остановили свой выбор 258 покупателей, почти втрое увеличив продажи этой модели по сравнению с предыдущим годом.