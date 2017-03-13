Renault в феврале вошла в тройку лидеров на российском авторынке

Российские дилеры Renault в феврале реализовали 9626 автомобилей – на 9,1% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Renault составила 9,0% против 7,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи марки на российском рынке составили 14834 машины, что на 7,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3240 потребителей (-22,8%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero с показателем 2277 реализованных автомобилей (+0,8%). Замыкает тройку бестселлеров марки на этот раз седан Logan – в феврале было продано 2268 таких машин (+1,9%). Компактный кроссовер Renault Kaptur разошелся в количестве 1838 единиц.



