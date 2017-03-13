АВТОВАЗ намерен вернуться на Кубу с моделями LADA Vesta и Largus

АВТОВАЗ уже в этом году планирует поставить на Кубу тестовую партию из примерно 300 автомобилей LADA. Об этом агентству "ТАСС" сообщил президент автоконцерна Николя Мор, который принял участие в презентации АВТОВАЗа для кубинских транспортных компаний, которая состоявшейся в Гаване.

"АВТОВАЗ заинтересован в продажах на Кубе. Сейчас мы обсуждаем с кубинским Министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка", - сказал Мор. По его словам, пока речь идет о двух моделях - Vesta и Largus.

Ожидается, что первые партии машин прибудут на остров уже в мае и поступят в распоряжение таксомоторных, прокатных и туристических компаний, которые начнут их обкатку. Если по ее итогам на Кубе примут решение о покупке российских автомобилей, контракт на их поставку может быть подписан в 2018 году.

"В последний раз мы продавали на Кубе новые машины 12 лет назад. Теперь встал вопрос о том, как нам вернуться на этот рынок", - заявил глава АВТОВАЗа, отметив, что Куба входит в экспортную стратегию компании.

Возвращению АВТОВАЗа на остров Свободы должен поспособствовать Внешэкономбанк. Как сообщил торговый представитель Российской Федерации в Республике Куба Александр Богатырь, кубинцы заинтересованы в длинных кредитах. "ВЭБ готов предоставить кредиты сроком на четыре года и даже до пяти лет. Это способствует продвижению российских автомобилей на Кубе", - отметил российский торгпред.

По его словам, перспективы у АВТОВАЗа хорошие. "На Кубе по-прежнему, со времен Советского Союза, очень высока популярность российских автомобилей. Эти машины здесь уважают, любят и ценят. Куба не на словах, а на деле приветствует развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям, в том числе в области автотранспорта", - сказал Богатырь.

Ежегодно Куба импортирует около 3 тыс. легковых машин. Значительная часть из них используется в развивающейся быстрыми темпами туристической отрасли, пополняя автопарк таксомоторных, прокатных и туристических компаний.

"С каждым годом увеличивается приток туристов, нужны автомобили для этой отрасли, и LADA хотела бы занять одно из мест на этом растущем рынке. Идет постепенная работа по возврату АВТОВАЗа на Кубу", - указал Марат Габитов, коммерческий директор компании "Ивекта", которая является дистрибьютором АВТОВАЗа на Кубе. "Ивекта" будет отвечать за гарантийное и постгарантийное обслуживание российских автомобилей и поставку запасных частей.