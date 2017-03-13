В Москве пройдет форум по автокредитованию «3-rd Auto Finance Forum 2017. Фокус на будущее»

В Москве 6-7 апреля 2017 года пройдет форум по автокредитованию "3-rd Auto Finance Forum 2017. Фокус на будущее", организованный компанией Business Summit of Future. К участию в Конференции приглашаются: представители государственных структур, руководите и специалисты автопроизводителей и дилеров, банков, страховых и лизинговых компаний, российские и зарубежные эксперты, СМИ.

Ключевыми темами форума станут: Автомобильный рынок России в новой реальности 2017 года: взгляд регуляторов, аналитиков и ключевых игроков; Как законодательные инициативы скажутся на работе участников рынка автокредитования?; Генерация идей: как преобразовать проблемы в решения, исходя из условий, которые диктует рынок и потребитель?; Кредитование подержанных автомобилей как сдерживающий фактор от сильного падения на рынке; Автомобильный рынок глазами дилеров. Тактика взаимовыгодного сотрудничества; Партнерские отношения между дилерами и банками. Как найти баланс между доходом дилера и банка при кредитных продажах?; Позиция страховых компаний в отношении рынка автокредитования. Тактика взаимовыгодного сотрудничества; Позиция производителей в отношении рынка автокредитования. Тактика взаимовыгодного сотрудничества.

Среди спикеров мероприятия: исполнительный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов, исполнительный директор компании "Рольф" Виталий Павловский, начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинансбанка Павел Самойлов, начальник управления по работе с партнерами Юникредит Банка Денис Алферов, главный исполнительный директор лизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов, директор по маркетингу и разработке продуктов "МС Банк Рус" Антон Лагун и многие другие.



