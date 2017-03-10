Глава альянса Renault-Nissan оценил работу Николя Мора во главе АВТОВАЗа

Связь между АВТОВАЗом и Renault укрепилась с приходом на должность главы российской компании топ-менеджера Николя Мора. Об этом в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» заявил глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон. По его словам, с отставкой экс-президента АВТОВАЗа Бу Андерссона в стратегии бренда LADA ничего не изменилось.

«Индустриальный комплекс в Тольятти работает, стратегия АВТОВАЗа в том, чтобы укреплять бренд. LADA, Renault, Datsun, Nissan также работают вместе, и общее количество продаж этих брендов в России достигает 40% продаж на российском рынке, – сказал Гон. – Мор имеет большой опыт работы с Renault, и с его приходом на АВТОВАЗ эта связь только укрепляется. Прибыльность бренда LADA по-прежнему в приоритете для АВТОВАЗа».

Кроме того, Гон заявил, что без локализации продукции в России невозможно достичь конкурентоспособности.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, цель компании – выйти на точку безубыточности операционной деятельности в 2018 году. Компания прилагает все усилия для восстановления АВТОВАЗа и развития бренда LADA, сохранения лидерства на российском рынке и увеличения объемов экспорта.

Дени Ле Вот, заместитель председателя совета директоров АВТОВАЗа, представляющий альянс Renault-Nissan, в свою очередь выражал четкую поддержку мероприятий по оздоровлению АВТОВАЗа. «Альянс делится с АВТОВАЗом всеми лучшими практиками по производству, качеству, инжинирингу, а также в сфере новых технологий. Renault поддерживает АВТОВАЗ в выполнении среднесрочного плана и намерен развивать бренд LADA», – добавил г-н Ле Вот.