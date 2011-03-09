GM-АВТОВАЗ возобновил производство в обычном режиме

GM-АВТОВАЗ, 3 марта остановивший конвейер из-за недопоставок комплектующих, сегодня возобновил работу в обычном режиме.

Как пишет Авто.Вести.Ru, завод приостановил выпуск внедорожников Chevrolet Niva с 3 по 5 марта из-за нехватки гидроусилителей рулевого управления, которые предприятию поставляет тольяттинская компания «Рулевые системы». Напомним, по той же причине GM-АВТОВАЗ уже останавливал производство с 10 по 14 февраля.

По данным пресс-службы GM-АВТОВАЗ, в сутки предприятие производит 224 автомобиля. Таким образом, за время двух простоев в феврале и марте завод недовыпустит 1344 внедорожника Chevrolet Niva, писала ранее газета «Ведомости». В 2011 году GM-АВТОВАЗ планирует увеличить производство более чем на 40% до 52 тысяч автомобилей. Как отмечают на СП, вынужденные остановки конвейера не отразятся на годовом плане.

Между тем, дилеры говорят, что сейчас в автосалонах серьезный дефицит Chevrolet Niva, очереди на которую составляют от 1 месяца до полугода в зависимости от комплектации, причем больше всего не хватает моделей в премиумных комплектациях. С 1 марта GM-АВТОВАЗ повысил цены на свои автомобили на 5 тысяч рублей, сославшись на инфляцию, удорожание комплектующих и увеличение операционных расходов.