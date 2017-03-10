Дилеры Toyota и Lexus за год суммарно продали в России 40 тысяч автомобилей с пробегом

На фоне падения рынка новых автомобилей вторичный рынок демонстрирует рост. При этом продажи подержанных машин растут и у официальных дилеров.

Так, в 2016 году дилерами Toyota было реализовано 32 234 автомобиля с пробегом, что на 26% превышает показатели 2015 года. Для дилерской сети Lexus данные показатели составили 7 789 автомобилей и 78% роста. Таким образом, суммарно официальные дилеры Toyota и Lexus в минувшем году реализовали 40 023 автомобиля.

Отметим также, что по итогам 2016 года продажи автомобилей по программам Toyota Tested и Lexus Select в сумме составили 894 экземпляра. Это является рекордным показателем за всю историю этих программ в России, сообщает пресс-служба компании «Тойота Мотор». В частности, российские клиенты приобрели 653 автомобиля с пробегом, сертифицированных по фирменной программе Toyota Tested (на 12% больше, чем в 2015 году) и 241 автомобиль по программе Lexus Select (+41% к 2015 году).

Напомним, что программа Toyota Tested была запущена на территории России в декабре 2012 года, а программа Lexus Select с аналогичными условиями сертификации стартовала в апреле 2013 года.

В настоящий момент на территории РФ в соответствии со стандартами программ Toyota Tested и Lexus Select работают 26 дилеров Toyota и 17 дилеров Lexus.