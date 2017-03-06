Hyundai Creta в феврале впервые стала бестселлером марки в России

Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 9391 автомобиль – на 10,6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи Hyundai составили 16085 машин, что на 13,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в феврале стал компактный кроссовер Hyundai Creta, чьи продажи составили 4055 машин. Седан Hyundai Solaris, второе поколение которого было представлено 6 февраля 2017 года, показал суммарный результат – 3081 реализованный автомобиль. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, разошедшийся в количестве 928 единиц. Реализация полноразмерного кроссовера Hyundai Grand Santa Fe составила 464 автомобиля. В ТОП-5 российских бестселлеров Hyundai также вошла модель i40 с показателем 285 проданных машин.