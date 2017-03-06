Авторынок Германии в феврале ушел «в минус»

Авторынок Германии в феврале снизился на 2,6% и составил 243602 машины. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи новых автомобилей в этой стране увеличились на 3,5% до 485 тыс. 001 единицы. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за январь-февраль с 2000 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в феврале реализовал 42557 машин (-18,6%). На втором месте идет Audi, увеличившая реализацию на 4,2% до 24377 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 21765 автомобилей (-2,1%). Замыкают пятерку лидеров Opel (18016 шт., -5,9%) и Ford (17934 шт., +0,5%).



