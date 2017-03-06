Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

Минпромторг расширил список автомобилей, на которые уплачивается повышенный транспортный налог. В перечне для налогового периода 2017 года оказалось на 201 позицию больше, чем в прошлом году. Как и прежде, автомобили дифференцированы по стоимости: от 3 млн до 5 млн рублей, от 5 млн до 10 млн рублей, от 10 млн до 15 млн рублей и свыше 15 млн рублей.

Как пишет газета «Известия», больше других приросла последняя категория. Теперь в ней 70 позиций вместо 40. В категории остались все модели, включенные в нее в прошлом году, к ним прибавились три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce. Список пополнили преимущественно новые модели.

На четверть увеличился перечень машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей – с 76 до 95 позиций. В него добавились семь моделей Mercedes-Benz, две Lamborghini, по одной Ferrari и Porsche, также впервые в эту категорию попали по одной модели Jaguar и BMW, а также четыре Land Rover.

Список автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей увеличился на 34% и составил 320 моделей, стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей – на 19%, до 424 моделей. В них произошли более значимые изменения: часть автомобилей потеряли свое место в списке, часть сменили категорию. И, конечно, были добавлены новые модели, как и в случае с более дорогими категориями. Как и прежде, в этих категориях перечислены модели Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover, Jaguar и другие.Согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса налог на дорогостоящие автомобили

рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. В зависимости от возраста машины коэффициент для транспортных средств стоимостью 3-5 млн рублей составляет от 1,1 до 1,5. Для авто за 5-10 млн установлен коэффициент 2, для машин за 10-15 млн рублей и дороже 15 млн – 3.

Список автомобилей, с которых уплачивается повышенный налог, ежегодно утверждается Минпромторгом. Ведомство расширяло перечень и ранее. В прошлом году он увеличился в 2,5 раза – до 708 наименований с 280 в 2015 году. В списке же 2014 года (тогда впервые была введена повышенная ставка) значилось только 187 автомобилей.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что постоянное увеличение списка «роскошных» автомобилей из года в год происходит потому, что чиновники практически не вычеркивают из него уже однажды внесенные позиции, но ежегодно добавляют новые.

«Думаю, тут дело даже не в злом умысле или желании увеличить бюджетные поступления, а в лени. Значительно больше налогов собрать не получится: в России не так велико количество автомобилей дороже 3 млн, а дороже 15 млн – единицы. Уже поэтому много не соберешь», – сказал Петр Шкуматов.

Он добавил, что в последние годы пользуются популярностью и схемы ухода от налога на роскошные авто. Например, с инвалидов первой и второй групп или многодетных родителей транспортный налог не взимается. Соответственно, если оформить на таких людей свою машину, и платить большой налог не придется, чем обеспеченные люди часто пользуются.

По данным агентства «АВТОСТАТ» по итогам прошлого года, на долю автомобилей дороже 1,6 млн рублей приходится 27,4% объемов продаж и 59% выручки.