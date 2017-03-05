Volkswagen открыл новый дилерский центр в Ярославле

Компания Volkswagen открыла в Ярославле новый дилерский центр Volkswagen «СИМ-Хоф», который на сегодняшний день является единственным автосалоном марки в этом городе. Группа компаний «СИМ» работает на автомобильном рынке России с 1992 года и входит в TOP-25 лучших дилерских групп в стране.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, новый дилерский центр Volkswagen «СИМ-Хоф» осуществляет продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагает клиентам полный спектр услуг сервисного обслуживания, кузовной ремонт, а также страховые услуги, услуги кредитования и trade-in.

Автосалон «СИМ-Хоф» общей площадью более 1200 кв. м построен в соответствии с высокими корпоративными стандартами марки Volkswagen. В шоу-руме автоцентра представлен весь модельный ряд марки, здесь же расположена комфортная клиентская зона с детским уголком и wi-fi.

На территории современного технического центра «СИМ-Хоф» площадью 480 кв. м находятся семь постов для ремонта, оснащенных современным контрольно-диагностическим оборудованием для сервисного обслуживания автомобилей марки Volkswagen. Пропускная способность сервисного центра составляет 40 автомобилей в день. Весь персонал автоцентра «СИМ-Хоф» прошел обучение и квалификационную аттестацию в специализированном учебном центре марки Volkswagen.

«Volkswagen демонстрирует хорошие результаты продаж в России – спрос на легковые автомобили марки увеличивается. Мы продолжаем наращивать свое присутствие в регионах, о чем свидетельствует открытие нового дилерского центра марки в Ярославле», – отметил директор по развитию марки Volkswagen Петр Зайсек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2017 года российские дилеры Volkswagen реализовали 10942 автомобиля, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.