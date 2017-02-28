На «Автоторе» стартовал выпуск кроссовера FAW Besturn X80

Китайская компания FAW начала производство нового кроссовера на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Продажи Besturn X80 начнутся в начале апреля этого года, цена на автомобиль будет объявлена ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа».

Среднеразмерный городской кроссовер Besturn X80 впервые был представлен в России на Московском автосалоне в августе прошлого года. Длина машины – 4586 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2675 мм, дорожный просвет – 190 мм. В автомобиле установлен 2,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 147 л.с. при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент 184 Нм достигается при 4000 об/мин. Расход топлива – 8,2 л на 100 км в смешанном цикле. Двигатель сочетается с автоматической 5-ступенчатой трансмиссией Aisin Seiki F21 второго поколения или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Besturn X80 оснащается независимой передней подвеской с двойным поперечным рычагом и Е-образной многорычажной независимой задней подвеской.

Для российского рынка FAW Besturn X80 в базовой комплектации оснащен системой ABS, функцией электронного распределения тормозных сил (EBD), противопробуксовочной системой TCS, системой помощи при экстренном торможении (EBA), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при трогании (HSA), подушками безопасности, боковыми зеркалами с электроприводом, люком с электроприводом, кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем, датчиками парковки, датчиками давления в шинах, магнитолой с 6 динамиками и другими опциями.

«Запуск производства в России важен для компании FAW, так как это позволяет нам быть конкурентными и является основой для долгосрочного плана развития бренда на российском рынке. В 2018 году мы планируем производить и продавать в России 2-3 модели FAW», – заявил руководитель направления легковых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Илья Симакин.

Наряду с развитием производства в России FAW в ближайшее время планирует расширять дилерскую сеть: в настоящее время она насчитывает чуть больше десяти дилерских центров, однако до конца года компания планирует увеличить число дилеров более чем в два раза. «Наша цель на ближайший год – 20-25 активных дилеров, – отмечает Илья Симакин. – Уверен, что выход новой модели Besturn Х80 и привлекательные условия сотрудничества помогут нам решить задачу построения сильной дилерской сети, что особенно важно в преддверии расширения модельного ряда».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января российские дилеры FAW реализовали 33 автомобиля, что на 6% ниже показателя годичной давности. На сегодняшний день марка FAW представлена в России тремя легковыми моделями: это компактные седаны FAW Oley и FAW V5, а также среднеразмерный седан FAW Besturn B50.