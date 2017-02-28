Требования по локализации иномарок могут быть смягчены при условии роста экспорта

Требования по локализации для автопроизводителей в России могут быть смягчены при условии наращивания объемов экспорта. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24", автопроизводители, ранее ориентировавшиеся только на внутрироссийский рынок, сейчас начинают экспортировать свою продукцию за рубеж.

"Мы видим, что крупнейшие иностранные компании начинают автомобили, производимые в России, имеющие высокую степень локализации, поставлять на внешние рынки, в том числе на рынки Западной Европы. Как раз задача здесь - перенастроить таким образом экономическую политику, чтобы максимизировать не показатель локализации как таковой, а максимизировать именно объем добавленной стоимости, который создается на территории РФ. Пусть локализация будет чуть поменьше, но если большой объем вырабатываемой продукции идет на внешние рынки, то это для России гораздо лучше", - сказал Максим Орешкин, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Российские власти неоднократно подчеркивали необходимость экспортной ориентированности предприятий российского автопрома, указывая, что развитию экспорта способствует снижение курса рубля. Ряд автопроизводителей действительно воспользовался такой возможностью - так, французский концерн Renault объявил о запуске экспорта кузовов, производимых на заводе АВТОВАЗ в Тольятти на свой завод в Алжире, завод Nissan в Санкт-Петербурге начал экспортировать в Европу бамперы. На экспорт из России также поставляются и готовые автомобили.

В то же время автопроизводители отмечали, что локально производимые автокомпоненты сравнимы по стоимостью с импортными. "Общая себестоимость, включая компоненты, произведенные на нашем заводе, импортные - с учетом пошлин и логистических затрат - то, что правительство как раз начнет поддерживать. Что касается российских производителей автокомпонентов - их продукция все еще слишком дорога. Деталь, произведенная в России и поставленная на завод в Петербург, сравнима по цене с деталью из Европы, преодолевшей длинную логистическую цепь, а также барьер импортных пошлин. Поэтому российские производители автокомпонентов пока еще недостаточно конкурентоспособны, чтобы поддерживать экспорт автомобилей", - говорил "Интерфаксу" старший вице-президент по производству Nissan Колин Лоутер.