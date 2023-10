Porsche объявил российские цены на самую мощную Panamera

Российские дилеры Porsche во втором полугодии 2017 года начнут продажи нового Panamera Turbo S E-Hybrid, премьера которого состоится на Женевском автосалоне. С момента выхода на рынок четырехдверный гран-туризмо предлагается также в версии Executive с удлиненной на 150 мм колесной базой. Цена на Panamera Turbo S E-Hybrid в России начинается от 12 млн 109 тыс. рублей, а Panamera Turbo S E-Hybrid Executive стоит от 13 млн 495 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

В новом Panamera Turbo S E-Hybrid, ставшим вторым гибридным вариантом этой модели после Panamera 4 E-Hybrid, электродвигатель (136 л.с.) комбинируется с V-образным 8-цилиндровым двигателем (550 л.с.). Встроенная в гибридном модуле Porsche разделительная муфта, как и в Panamera 4 E-Hybrid, приводится в действие электромеханически через электрическое исполнительное устройство (Electric Clutch Actuator, ECA). Для передачи крутящего момента к серийной адаптивной системе полного привода Porsche Traction Management (PTM) – как и во всех других моделях Panamera второго поколения – 8-ступенчатая коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK). Привод E-Performance разгоняет седан класса «люкс» до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid доходит до 310 км/ч.

Электродвигатель автомобиля получает питание от литий-ионной батареи энергоемкостью 14,1 кВтч с жидкостным охлаждением. Интегрированная в заднюю часть кузова высоковольтная батарея полностью заряжается в течение шести часов через 230-вольтный разъем с силой тока 10 ампер. Если вместо серийного зарядного устройства мощностью 3,6 кВт использовать опциональное бортовое зарядное устройство на 7,2 кВт и 230-вольтный разъем с силой тока 32 ампер, батарея Panamera полностью зарядится уже через 2,4 часа. Через коммуникационную систему Porsche Communication Management (PCM) или приложение Porsche Connect (для смартфона и Apple Watch) можно запрограммировать процесс зарядки на определенное время. Panamera Turbo S E-Hybrid оснащен автономной системой кондиционирования, чтобы уже во время зарядки можно было охладить или прогреть салон автомобиля.

Panamera Turbo S E-Hybrid в стандартном случае стартует в чисто электрическом режиме движения «E-Power»; дистанцию до 50 км четырехдверный спорткар способен преодолеть с нулевым выбросом вредных веществ. При нажатии на педаль акселератора с переходом через точку повышенного сопротивления или при достижении минимального уровня зарядки батареи Panamera переключается в режим «Hybrid Auto» – в нем для движения доступна мощность от обоих двигателей. Расход в новом европейском ездовом цикле (NEDC) для плагин-гибридных моделей составляет 2,9 л/100 км бензина Super (66 г/км CO2) и 16,2 кВтч/100 км электроэнергии.

В базовую комплектацию Panamera Turbo S E-Hybrid среди прочего входят керамические композитные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), система подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), включая систему распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), а также усилитель рулевого управления Plus и 21-дюймовые легкосплавные колесные диски в дизайне 911 Turbo. Кроме того в базовой комплектации числятся автономная система кондиционирования, адаптивные аэродинамические элементы и трехкамерная пневмоподвеска, включая систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM). Длиннобазная версия серийно комплектуется системой управления задними колесами.