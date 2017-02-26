Казань - лидер среди городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года в городах России с населением свыше 1 млн человек. В результате исследования был сформирован рейтинг этих городов по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей.

Согласно исследованию, самый высокий такой показатель отмечен в Казани, где в прошлом году на тысячу жителей было продано 18 новых легковых автомобилей. В этом плане столица Татарстана опережает Москву и Санкт-Петербург, в которых на тысячу человек в среднем было реализовано 16 автомобилей. В пятерку лидеров среди городов-миллионников по данному показателю попадают еще Самара (14 шт.) и Уфа (13 шт.).

Результаты других российских городов с населением свыше 1 млн человек, а также подробная информация о лидерах рынка в каждом из них, приводится в разделе «Аналитика».