По программе Diamond Car продано более 2 тысяч сертифицированных автомобилей Mitsubishi

За два года с момента запуска на российском рынке программы Diamond Car реализовано более 2 тысяч сертифицированных автомобилей Mitsubishi. На начало 2017 года, доля продаж сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Diamond Car составляет 1% от общего количества проданных автомобилей Mitsubishi на вторичном рынке в России, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

На данный момент количество официальных дилерских центров, принимающих участие в данной программе, составляет 60 и продолжает расти. Приобретая автомобиль Mitsubishi с пробегом, клиенты могут рассчитывать на полноценное сервисное обслуживание в любом авторизованном дилерском центре Mitsubishi Motors на территории Российской Федерации.

Компания «ММС Рус» при поддержке «МС Банк Рус» предлагают особые условия: 16,9% годовых сроком на 5 лет только для клиентов программы Diamond Car.

«Развитие данного направления деятельности компании очень важно для бренда Mitsubishi. Согласно официальным данным аналитического агентства «Автостат» по итогам 2016 года, объем продаж легковых автомобилей Mitsubishi с пробегом в России составил 162805 единиц, мы входим в ТОП-10 самых популярных марок легковых автомобилей на вторичном рынке. А это значит, что данное направление очень перспективно и нам есть куда расти. В 2017 году мы планируем преодолеть планку продаж в 3 тысячи автомобилей, а также расширить участие дилерской сети Mitsubishi Motors в данной программе до 100 дилерских центров» – сказал заявил директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров.