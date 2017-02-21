Санкт-Петербург и Пермь в 2016 году показали рост авторынка среди городов-миллионников | АВТОСТАТ

Санкт-Петербург и Пермь в 2016 году показали рост авторынка среди городов-миллионников

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Санкт-Петербург и Пермь в 2016 году показали рост авторынка среди городов-миллионников

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года объем российского рынка новых легковых автомобилей превысил 1,25 млн экземпляров, показав снижение на 4%. Если проводить исследование по городам с населением свыше 1 млн человек, то рыночный рост отмечен только в двух из них – Санкт-Петербурге и Перми. 

В Северной столице в минувшем году объем рынка составил 85,6 тыс. единиц – на 3% больше, чем в 2015-м. В Перми рынок тоже вырос на 3% и достиг 12,2 тыс. легковых автомобилей. В остальных же тринадцати городах-миллионниках отмечено его падение, причем самое сильное наблюдается в Омске (-17,2% до 6,6 тыс. шт.).

Более подробная информация по рынку российских городов с населением свыше 1 млн человек содержится в разделе «Аналитика».

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажи

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