АВТОВАЗ может начать экспорт автомобилей в Китай

АВТОВАЗ рассматривает возможность экспорта в Китай до 10 тысяч автомобилей в год, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Речь идет о поставках LADA 4x4, решения пока нет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам Николая Меркушкина, 22 февраля в Москве должны пройти переговоры по вопросу поставок автомобилей LADA в Китай. Этот вопрос уже поставок обсуждался с президентом АВТОВАЗа Николя Мором. Подробности предстоящих переговоров пока не раскрываются.

В пресс-центре АВТОВАЗа заявили, что пока автомобили предприятия в Китай не поставляются, а прокомментировать планы таких поставок не смогли.