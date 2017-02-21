АВТОВАЗ может начать экспорт автомобилей в Китай | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ может начать экспорт автомобилей в Китай

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Lada 4x4 2

АВТОВАЗ рассматривает возможность экспорта в Китай до 10 тысяч автомобилей в год, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Речь идет о поставках LADA 4x4, решения пока нет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. 

По словам Николая Меркушкина, 22 февраля в Москве должны пройти переговоры по вопросу поставок автомобилей LADA в Китай. Этот вопрос уже поставок обсуждался с президентом АВТОВАЗа Николя Мором. Подробности предстоящих переговоров пока не раскрываются.

В пресс-центре АВТОВАЗа заявили, что пока автомобили предприятия в Китай не поставляются, а прокомментировать планы таких поставок не смогли.

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по материалам Ведомости
Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазкитайэкспортlada 4x4

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