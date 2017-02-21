LADA Vesta стартует на рынке Германии

Седан LADA Vesta с сегодняшнего дня доступен в продаже на рынке Германии. Немецким покупателям новинку будут предлагать с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. На сегодня в эту страну отгружено более 200 автомобилей этой модели. Стартовая стоимость российского седана в Германии – 12490 евро (МКП) и 13250 евро (АМТ), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, для рынка Германии LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6», в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.

«В 2017 году мы планируем увеличить экспортные продажи LADA на 50%. Vesta расширяет модельный ряд наших автомобилей в Германии, самом требовательном рынке Западной Европы и втором по объемам экспортном рынке для LADA», – отмечает президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Напомним, что в 2016 году в Германии было продано 2272 автомобиля LADA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2017 года продажи автомобилей LADA в странах Евросоюза выросли на 67,3% и составили 281 единицу.