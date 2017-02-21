Узбекистан предложил создать в России мощности по утилизации автохлама

Правительство Узбекистана предлагает создать мощности по утилизации узбекских автомобилей в России взамен уплаты утильсбора. Как сообщил источник агентства "РИА Новости", инициатива обсуждалась на прошлой неделе в Ташкенте на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Сейчас стороны рассматривают варианты площадок для строительства, говорит он.

Предмет защиты узбекских властей – продукция совместного предприятия GM Uzbekistan (25% у General Motors, 75% у АК "Узавтопром"). На Россию приходится более 90% экспорта СП, но продажи в России неуклонно падают с момента введения утильсбора в 2012 году (в 2016 году они, по данным АЕБ, сократились почти вдвое, до 10,4 тыс. машин). В Ташкенте неоднократно отмечали, что утильсбор усложнил доступ продукции СП на российский рынок.

Утильсбор был введен для импортеров и выглядел "компенсацией" за постепенное снижение импортных пошлин после вступления России в ВТО. С 2014 года сбор распространили и на российские автоконцерны, но параллельно те получили от государства промышленные субсидии, которые неофициально считаются компенсацией утильсбора.

Как сообщили газете "Коммерсант" в Минпромторге, система утилизации включает более 10 тыс. компаний. Объем автолома в их объеме утилизации составляет не более 5%. Учитывая это, нет необходимости в дополнительных инвестициях в утилизацию, поэтому подобные идеи министерство никогда не поддерживало и не обсуждало.

Источник на рынке считает, что Москва не согласится на предложение Узбекистана. Сама идея "интересная", говорит он, но есть опасение, что вслед за узбеками с аналогичной инициативой выйдут, например, китайцы. Другой источник сомневается в возможности применения такой схемы без изменений законов. При этом он недоумевает, почему Россия должна делать исключения для определенных производителей.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" говорит, что значительная часть автопрома в Узбекистане "заточена" под российский рынок, эта продукция конкурирует с российскими автомобилями в бюджетном сегменте. С одной стороны, такая схема повышает конкурентоспособность узбекской продукции, с другой – ослабляет позиции российских производителей, отмечает эксперт. По его словам, все, по-видимому, будет упираться в политические договоренности, и даже если такое решение будет принято для Узбекистана, схема вряд ли широко распространится.