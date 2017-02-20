Volkswagen открывает новый дилерский центр в Москве

Группа компаний «Авторусь» открывает четвертый автосалон Volkswagen в Москве. Комплекс станет юбилейным, 25-м представительством немецкой марки в столице. Первых клиентов новый дилерский центр «Фольксваген Центр Бутово» примет в марте, сообщает пресс-служба ГК «Авторусь».

Посетителям нового дилерского центра, который расположен в районе Южное Бутово, предложат полный спектр услуг по продаже и обслуживанию легковых автомобилей Volkswagen. Просторный шоу-рум площадью более 900 кв.м занимает два этажа: здесь можно познакомиться с актуальным модельным рядом и выбрать автомобиль для тест-драйва. К услугам посетителей – профессиональные консультации специалистов, которые прошли обучение согласно стандартам Volkswagen.

Современное оснащение, отвечающее высоким требованиям марки, позволяет оперативно выполнять любые работы, связанные с диагностикой, слесарным и кузовным ремонтом легковых автомобилей. Действуют специальные программы кредитования, страхования, обмена (trade-in) и корпоративного обслуживания. В распоряжении гостей две уютные lounge-зоны и кафе, а юных посетителей ждет детский уголок.

В настоящее время дилерская сеть Volkswagen включает 130 автосалонов по всей России, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе компании. По итогам января продажи автомобилей Volkswagen на российском рынке составили 4581 единицу (+2,8%). В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.